Barby, Maite und Joey Kelly Anfang der 80er-Jahre. Bildrechte: dpa

Maite Kelly wurde 1979 als einziges der Kelly-Geschwister in Deutschland geboren, in Berlin. Als sie drei Jahre alt war, starb ihre Mutter Barbara-Ann an Brustkrebs. Sie hatte die Chemotherapie abgebrochen, nachdem sie festgestellt hatte, dass sie schwanger ist. Elf Monate nach der Geburt des jüngsten Kelly-Kindes Angelo starb Barbara-Ann 1982 im Alter von nur 36 Jahren. Vater Daniel Kelly, ein studierter Lehrer, musste seine zwölf Kinder, eines war im Alter von zwei Jahren ertrunken, nun allein durchbringen. Die "Kelly-Family" verdiente ihr Geld mit Straßenmusik. Natürlich musizierten alle mit, auch die Kleinen. In eine reguläre Schule gingen die Kelly-Kinder nicht. Vater Dan unterrichtete sie selbst. Zusätzlich lernte jedes seiner Sprösslinge mehrere Instrumente. Maite kann Bass und Percussion spielen.