Was wird das für ein Song? Ein Duett für Maite und Giovanni oder ein Song für ihn? In einem Frage-Antwort-Video auf ihrem Instagram-Account antwortet Maite Kelly auf die Frage: "Hast du einen Song mit Giovanni geschrieben?"

Ich habs, ich habs – bin noch dran. Gib mir noch ein bisschen Zeit. So ein Song ist gar nicht so einfach, zu schreiben.

Worüber der neue Song handelt, verriet Maite nicht. Allerdings hat sie mit "Warum hast du nicht nein gesagt" bewiesen, dass sie sehr erfolgreiche Songs schreiben kann. Das Duett mit Roland Kaiser hatte die Sängerin mit textlicher Unterstützung von Götz von Sydow bereits 2014 geschrieben. Auf Youtube wurde das Musikvideo bisher über 135 Millionen Mal angeklickt. Die Single bekam 2020 für über 300.000 verkaufte Einheiten eine Platin-Schallplatte. Damit zählt der Song zu den meist verkauften deutschsprachigen Schlagern in Deutschland.

Maite Kelly hatte im September 2021 mit ihrem Auftritt in der Giovanni-Zarrella-Show für Verwirrung gesorgt. Die Sängerin wirkte sehr emotional, zum Teil sogar etwas abwesend. In den Medien wurde spekuliert. Giovanni Zarrella stärkte Maite damals in der "Bild"-Zeitung mit seinem Statement den Rücken.