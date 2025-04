Maite Kelly macht aus ihrem Liebesleben schon lange ein Geheimnis. Nachdem die Ehe mit dem französischen Model Florent Raimond geschieden wurde, zeigte sich die Sängerin nicht mehr mit einem Mann an ihrer Seite in der Öffentlichkeit. Das bedeutet jedoch nicht, dass Maite Kelly allein war. Wie die 45-Jährige jetzt in einem Interview mit RTL sagte, war sie nicht lange auf dem Singlemarkt und der sei für sie gerade sehr unattraktiv. Auf die Frage, ob sie liiert sei, verriet die dreifache Mutter: