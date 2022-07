Maite Kelly als 16-Jährige bei einem Auftritt in Dortmund. Bildrechte: IMAGO / POP-EYE

Schlagersängerin Maite Kelly ist eine der erfolgreichsten Musikerinnen ihres Genres. Sie komponiert, textet und singt - und das mit Erfolg. Seit 2016 ist Maite im Schlager zu Hause. Musik hat sie von Kindesbeinen an gemacht, sie wuchs ja in der Kelly Family auf. Wie sie im BR Schlager Brunch erzählt, war ihre Kindheit die Basis für das, was sie heute als Künstlerin darstellt. Doch das Leben als Straßenmusiker-Familie, so Maite, habe nur romantisch ausgesehen.