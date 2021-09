Barby, Maite und Joey Kelly von der irischen Musikgruppe "Kelly Family" in den 80er-Jahren. Bildrechte: dpa

Zwei Jahre fast ohne Auftritte. Wie aufgeregt Maite ist, das erzählt sie in einem kleinen Tagebuch auf Instagram ihren Followern. "Dies ist mein emotionalster Auftritt", heißt es in einem Post und im Video sagt sie: "Das ist eine Hommage an meine Crew, weil wir uns auf die nächste Tournee vorbereiten". Auch Maite und ihr Team mussten ihre letzte geplante Tournee absagen. Die Einnahmen blieben aus, keine unproblematische Zeit. Ihre Posts hat Maite Kelly u.a. mit den hashtags "formama" und "forbarby" versehen. Ihre Mutter Barbara-Ann Kelly war 1982 im Alter von 36 Jahren gestorben, Maite war damals drei Jahre alt. Ihre Schwester Barby starb in diesem Frühjahr im Alter von 45 Jahren an einer Lungenembolie. Für Maite war es nach Barbys Tod der erste große Auftritt.