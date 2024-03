Maite Kelly ist Mutter von drei Töchtern, seit der Trennung von ihrem Mann Florent Raimond 2018 zieht sie die Mädchen, die 18, 16 und zehn Jahre alt sind, allein groß. Maite Kelly sagt über sich, dass sie eine Helikopter-Mama ist. Vielleicht ist sie auch deshalb so besorgt um ihre Töchter, weil ihr die Sorge ihrer eigenen Mutter in ihrer Kindheit so gefehlt hat. Nun hat Maite bereits seit mehreren Jahren eine "Ersatzmama".