Sängerin gewährt bei Christin Stark ungewohnte Einblicke Maite Kelly: "Ich will eine große Arenashow machen für einen Menschen!"

04. April 2024, 16:03 Uhr

Maite Kelly ist zu Gast in Christin Starks Chart-Sendung. Im Talk sagt sie, dass es ihr großer Wunsch ist, dass jeder Zuschauer in ihren Konzerten, auch in großen Arenen, das Gefühl hat, sie sänge nur für ihn.