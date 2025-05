So hat man Maite Kelly lange nicht in der Öffentlichkeit gesehen. Die 45-Jährige offenbarte zwar vor kurzem, dass sich jemand sehr gut um sie kümmere, verriet jedoch nicht, wer. Nachdem die Ehe mit dem französischen Model Florent Raimond geschieden wurde, zeigte sich die Sängerin nicht mehr mit einem Mann in der Öffentlichkeit. Nach dem Bild-Zeitungsbericht soll der neue Freund der dreifachen Mutter Ted heißen und in einem Blumen- und Tiermarkt in Meerbusch arbeiten.