Sie heißen "Püttchen und der Himmelskönig" oder "Die Kleine Hummel Bommel" : Maite Kellys Kinderbücher. Schon mit acht Jahren schrieb die Schlagerikone ihr erstes Kinderlied, mit 12 wurde ihr erster Song veröffentlicht. Das Talent zum Schreiben fließt also seit Kindesbeinen an durch ihre Adern. Mit 20 Jahren gewann sie dann einen Kurzgeschichten-Wettbewerb und spürte, dass Schreiben, neben der Musik, ihre Berufung ist.

Maite, die für ihre Vielseitigkeit und Herzlichkeit bekannt ist, neben der Musik auch noch im Fernsehen auftritt und sich als Schauspielerin probiert, hatte nicht immer die große Schlager-Karriere im Sinn: "Als ich sehr jung war, habe ich ein halbes Jahr in einem Kindergarten in Afrika gearbeitet und habe überlegt, tatsächlich beruflich in die pädagogische Richtung zu gehen nach der Kelly Family", erinnert sie sich. Dann sei sie aber selbst Mama geworden.