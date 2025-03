Eigentlich sollte Mittwoch, der 05. März, ein Feiertag für alle Maite Kelly-Fans in Mannheim werden. In der SAP Arena wollte die Sängerin auf ihrer "Nur Liebe"-Tour ein Schlagerfest feiern, doch daraus wird nun leider nichts. Das Konzert in der baden-württembergischen Stadt wurde abgesagt. Auf Instagram posteten die Sängerin und ihr Konzertveranstalter ein Statement:

Manchmal bleibt nur die Stille. Mein ganzes Kreativteam aus Handwerkern und ich werden aus Respekt gegenüber den Opfern und Betroffenen von Mannheim unsere Werkzeuge liegen lassen. Maite Kelly Instagram

Am Montag, den 03. März, fuhr ein Mann mit einem PKW in der Mannheimer Innenstadt gegen Mittag in eine Menschenmenge. Zwei Menschen starben, viele weitere wurden verletzt. Bei dem Täter soll es sich um einen 40-jährigen Deutschen handeln. Die 300.000-Einwohner-Stadt Mannheim steht seitdem unter Schock. An ein fröhliches Schlagerkonzert ist deshalb nicht zu denken.

"Maite Kelly ist als Frohnatur in ihren Konzerten bekannt. Sie ist aber auch eine Frau, die in ihren menschlichen Werten in der Mitte gerade steht. Dies wurde durch die Tat nachhaltig getrübt", ließ sich Konzertveranstalter Jan Mewes zitieren. Eine Durchführung des Konzertes würde ein falsches Zeichen setzen, hieß es ihn dem Statement weiter.