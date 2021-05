Schlagersängerin trauert Maite Kelly hat sich nach dem Tod ihrer Schwester Barby zurückgezogen

Hauptinhalt

Nach dem Tod ihrer Schwester Barby am 15. April hat sich Maite Kelly zurückgezogen. Die Sängerin ließ ihre Fans sonst an ihrem Leben via Facebook und Instagram teilhaben. Ihr letzter Post ist ein Foto von Barby und ihr, veröffentlicht am 20. April. Seitdem herrscht auf dem Facebook- und Instagram-Kanal der Sängerin Stille.