Es steht fest: Das neue Album von Maite Kelly kommt früher! Eigentlich sollte "Hello!" am 9. April auf den Markt kommen, nun wird es gleich um drei Wochen vorgezogen. Neues Veröffentlichungsdatum: 19. März. Eine tolle Frühlingsüberraschung für ihre Fans.

Ganz in weiß: Das Cover zum neuen Album. Bildrechte: Electrola / Universal Music

Zweieinhalb Jahre nach ihrem Album "Die Liebe siegt sowieso" kommt mit "Hello!" der langersehnte Nachfolger. Und der tritt in große Fußstapfen, schließlich war ihr letztes Album ein voller Erfolg, erreichte Goldstatus und hatte mit Songs wie "Heute Nacht für immer" und "Liebe lohnt sich" echte Hits an Bord. Doch so wie wir Maite Kelly kennen, wird sie sich auch für das neue Album richtig ins Zeug gelegt haben.



"Hello!" ist mittlerweile ihr sechstes Solo-Album. Das Erste ("The Unofficial Album") erschien 2009. Ihren großen Schlager-Durchbruch feierte sie ein paar Jahre später mit ihrem dritten Album "Wie ich bin" und der darauf folgenden Zusammenarbeit mit Roland Kaiser. Seitdem ist die 41-jährige Sängerin nicht mehr von den Schlagerbühnen wegzudenken.