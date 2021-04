Die Schlager des Monats März warten mit einer ganzen Reihe von Neuzugängen auf und es gibt eine neue Nummer eins. Welche 50 deutsch sprachigen Schlager-Alben wurden in den letzten vier Wochen am meisten gekauft? Bernhard Brink verrät es in seiner monatlichen Chart-Sendung.

Maite Kelly: Talk über ihr neues Album "Hello" + Gewinnspiel

Maite Kelly und Bernhard Brink im Studio. Bildrechte: MDR/Jens Berger Auf ihr aktuelles Album "Hello" hat Maite Kelly Pop, Disco-Sound, Balladen und natürlich jede Menge Schlager gepackt. Die Musikerin hat dieses Mal nicht nur die Texte selbst geschrieben, sondern auch komponiert und sogar die Produktion intensiv begleitet. Die 41-Jährige ist außerdem Kinderbuch-Autorin und dreifache Mutter. Das alles unter einen Hut zu bekommen, erfordert vor allem Organisationstalent, davon hat die Musikerin jedoch eine ganze Menge. In der Sendung "Die Schlager des Monats" erzählt sie, wie sie ihren Alltag organisiert und wie sie zum Schlager gekommen ist. Schuld daran war natürlich ein Mann, und zwar kein Unbekannter. Maite Kelly sagt, dass sie dem Grandseigneur des deutschen Schlagers, Roland Kaiser, ihre Schlagerkarriere zu verdanken hat. Mehr dazu erfahrt ihr in der Sendung. Hier könnt ihr übrigens mit Beginn von "Die Schlager des Monats" das neue und fünfte Album von Maite Kelly, "Hello", gewinnen.

Nino de Angelo: Album "Gesegnet und verflucht" ist ein Segen