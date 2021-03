Seit gut einem Jahr nun müssen viele Schlagerkünstler auf Auftritte und Konzerte verzichten und somit auch darauf, ihren Fans mal wieder in die Augen zu schauen. Das geht nicht nur an die finanzielle Substanz, sondern auch an die emotionale. Auch Maite Kelly hadert mit der aktuellen Situation, doch ihre treuen Fans sind für sie der Grund, als Künstlerin immer weiter zu machen. Das hat die 41-jährige Sängerin jetzt in einem Interview im ARD-Morgenmagazin verraten.

Ihre letzte Tour ist nun fast zwei Jahre her. Anfang 2019 war sie mit ihrer "Die Liebe siegt sowieso"-Tour unterwegs. Im Herbst 2020 wollte Maite Kelly dazu eigentlich noch einige Zusatzshows spielen, die aufgrund der Corona-Beschränkungen letztendlich nicht stattfinden konnten. Ende des Jahres soll es aber wieder losgehen mit Live-Konzerten und das gleich unter neuem Titel. Dann heißt es "Hello - Die Neue Show!" - passend zu ihrem aktuellen Album "Hello!". Der erste Termin ist für Ende Oktober geplant.



Mindestens bis dahin müssen ihre Fans mit ihrem neuen Album vorliebnehmen. Das kommt allerdings ziemlich gut an. Maite Kelly durfte in dieser Woche sogar einen großen Erfolg feiern. "Hello!" stieg auf Anhieb auf Platz eins der deutschen Albumcharts ein - das erste Nummer-Eins-Album ihrer Solokarriere. Für Maite Kelly ist klar: Gerade in dieser Zeit braucht es guten Schlager.