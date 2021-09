Erste Zusagen namhafter Künstler für die diesjährige Gala sind bereits eingegangen. Unter ihnen sind die Schlagerstars Maite Kelly , Roland Kaiser und die norddeutsche Band Santiano . Auch die Leipziger Pop-Band "Die Prinzen" hat bestätigt, dass sie bei der Gala am 16. Dezember dabei sein wird.

Roland Kaiser 2003 bei der José Carreras Gala in Leipzig. Bildrechte: dpa

Bereits zum vierten Mal ist Maite Kelly bei der Spendengala dabei. 1997 trat sie mit der Kelly Family auf, 2016 und 2017 als Solistin. "José Carreras ist ein großartiger Mensch, der selbst unter dieser Krankheit gelitten hat. Aus dieser Erfahrung heraus hat er mit seiner Leukämie-Stiftung für Patienten sehr viel Gutes getan. Deshalb ist es für mich eine Herzensangelegenheit, José Carreras seit vielen, vielen Jahren zu unterstützen", so die Sängerin. Es sei für sie immer wieder eine große Ehre vor allem als sozial engagierter Mensch, bei der José Carreras Gala mitzuwirken.



Auch Roland Kaiser, der 2016 für sein langjähriges soziales Engagement in verschiedenen Stiftungen und Vereinen vom damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden ist, unterstützt José Carreras seit vielen Jahren.