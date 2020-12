Gunther Emmerlich kennt sich aus mit Weihnachtsliedern. Er weiß nicht nur, wie sie klingen, sondern er kennt auch ihre Geschichte. Seine liebsten Weihnachtslieder aus aller Welt stellt er in der Sendung vor. Gesungen werden sie u.a. vom T ölzer Knabenchor, Rod Stewart, Katrin Weber, Adoro, Deborah Sasson, Maite Kelly, Roland Kaiser, Katarina Herz, Julia Lindholm, Camilla Nylund und dem Dresdner Kreuzchor, Stefanie Hertel, Belcanto Linsengericht, Ute Freudenberg, Semino Rossi, The Kelly Family und dem MDR Kinderchor

Gunther Emmerlich erzählt über und präsentiert die schönsten Weihnachtslieder. Bildrechte: MDR/Piasek

Das meist gespielte internationale Weihnachtslied ist übrigens "Last Christmas" von Wham!. Bei diesem Song spalten sich die Gemüter wie bei kaum einem anderen – die einen finden ihn ganz wunderbar, für die anderen ist er eine Art musikalische Quälerei.



Das beliebteste deutsche Weihnachtslied ist "Stille Nacht". Es gilt weltweit als das bekannteste Weihnachtslied und als Inbegriff des Weihnachtsbrauchtums im deutschen Sprachraum. Es wurde am 24. Dezember 1818 in einer römisch-katholischen Kirche in Oberndorf bei Salzburg mit einer Melodie von Franz Xaver Gruber und dem Text von Joseph Mohr erstmals aufgeführt. Seither ist der deutsche Liedtext weltweit in 320 Sprachen und Dialekte übersetzt und gesungen worden.