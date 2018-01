Maite Kelly bei der Premiere des Kinofilms "My Little Pony" im Zoo-Palast Berlin. Bildrechte: IMAGO

Neben der Gesangskarriere und ihren Erfolgen als Kinderbuchautorin ("Die kleine Hummel Bommel") scheint das zweitjüngste Kind der Kelly-Family nun auch am Schauspielern und Synchronsprechen zunehmend Gefallen zu finden. Nach einer Gastrolle in der beliebten Krankenhausserie "In aller Freundschaft" im Jahre 2014 war Maite Kelly erst im vergangenen Jahr in der deutschen Fassung des animierten Musical-Films "My Little Pony" (Kinostart: Oktober 2017) zu hören. Hier lieh sie dem düsteren Pony "Tempest Shadow" ihre Stimme.



Dass auch "Wuff - Folge dem Hund" ein großer Erfolg in den deutschen Kinos wird, ist wahrscheinlich. Schließlich ist der Film mit Frauenschwarm Kostja Ullmann ("Mein Blind Date mit dem Leben"), der britischen Schauspielerin Emily Cox ("The Last Kingdom") sowie Marie Burchard ("Die Bücherdiebin"), Frederick Lau ("Victoria") und Judy Winter durchaus prominent besetzt. Der Kinostart ist für den 25. Oktober 2018 geplant.