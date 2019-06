Wie schafft die Frau das nur? Bis Ende April war Maite Kelly mit ihrem neuen Album "Die Liebe siegt sowieso" auf Tour: 25 Live-Konzerte innerhalb von eineinhalb Monaten - und das mit vollem Einsatz. Ein Engagement, das nicht nur die Presse, sondern auch die Fans goutieren. In kürzester Zeit waren sämtliche Gigs ausverkauft. Über ihren Auftritt in der Leipziger Arena schreibt die "Leipziger Volkszeitung":

Mit viel Humor und Selbstironie versetzte Maite Kelly die Arena Leipzig in Partystimmung. Abseits von Immer-schön-Mitklatsch-Nummern überzeugte Maite Kelly aber auch mit gefühlvollen Balladen bei denen sich vor allem eines hören ließ: die Stimme einer Sängerin, die tatsächlich echte Soul-Qualitäten hat.

"Wegen des sensationellen Erfolges der Tour 'Die Liebe siegt sowieso' 2019", so steht es auf den Plakaten für die jetzt angekündigten neuen Konzerte der Sängerin. Denn weil's so schön war, haben Maite Kelly und ihr Team beschlossen, im nächsten Jahr "einige" Zusatzkonzerte zu geben. Doch was Maite als "Zusatzkonzerte" bezeichnet, liest sich wie eine eigene Tournee: Immerhin handelt es sich um ganze 13 Termine ... Dafür, dass sich ihre Fans noch bis zum kommenden Jahr gedulden müssen, entschuldigt sich Maite Kelly auf ihrer Facebook-Seite: