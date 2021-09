Der Ballermann ohne DJ Volker? Da wird etwas fehlen.



Zwanzig Jahre lang hat DJ Volker am Ballermann entlang der Playa de Palma aufgelegt. Die "Rutschbahn" in der Schinkenstraße war seine Bühne. Am 16. September ist Volker Damm infolge eines Krebsleidens im Alter von 61 Jahren gestorben.