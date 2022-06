Endlich wieder Musik, endlich wieder Party auf Mallorcas Ballermann. In diesem Jahr bisher jedoch ohne Jürgen Drews . Nachdem der 77-Jährige mit Florian Silbereisen und "Das große Schlagerfest XXL" im Frühjahr auf Tournee mit 25 Konzerten war, musste sich der Sänger eine Auszeit nehmen. Der "Ein Bett im Kornfeld"-Interpret spürt, dass er älter wird und leidet unter der Nervenkrankheit periphere Polyneuropathie . Schweren Herzens teilte er seinen Fans nach der Tournee Anfang Mai auf seinem Instagram-Account mit: "Um mein gesundheitliches Wohlbefinden weiterhin zu erhalten, musste ich schweren Herzens die Entscheidung treffen, einige anstehende Termine abzusagen, um wieder Energie tanken zu können." Bis Anfang Juli, so die Info, werde Jürgen Drews nicht auftreten.

Die Entertainer von Mallorca wissen am besten, was es bedeutet, das Partyvolk am Ballermann bei Laune zu halten. Es macht Riesen-Spaß, kostet aber auch viel Kraft. Sängerin Loona fügte im Interview mit der "Bild"-Zeitung hinzu, dass sie hoffe, dass irgendwann der Moment komme, an dem Jürgen Drews vielleicht Shows mit zwei/drei Songs machen könne.

Ramona Drews ist Jürgens größte Stütze. Bildrechte: IMAGO / Oliver Langel

Ramona Drews ist für den Sänger seine größte Stütze. Sie ist diejenige, die auf Jürgens Gesundheit achtet und die ihn, wenn es irgendwie möglich ist, zu allen Konzerten begleitet. Sie sieht Jürgens Erfolg nicht nur in seinem Gesang und seiner Musik, sondern in seiner gesamten Persönlichkeit. In "Des Königs neuer Podcast" sagte sie: "Du hast eine unheimliche Präsenz, auch wenn Du den Raum betrittst. Also, für mich geht immer die Sonne auf. Und das geht, glaube ich, auch dem Publikum so. Du stellst Dich auf die Bühne und dann bist Du auf einmal da, wie angeknipst."