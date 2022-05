Mickie Krause. Bildrechte: imago images/Chris Emil Janßen

In den Kommentaren drücken viele Anhänger des Musikers ihre Trauer und auch ihre Bestürzung über den frühen Tod aus: "Mein Gott, er war doch noch so jung!" oder "Waaas, das darf doch nicht wahr sein. Ich bin geschockt. Oh man. Ruhe in Frieden, mein lieber Mike und den Angehörigen viel Kraft. Warum müssen die Besten immer so früh gehen. Unfassbar."



Auch Mickie Krause trauert auf seiner Instagram-Seite um den Weggefährten. Auf seinem Instagram-Account postet er ein Bild von DJ Mike mit dem Schriftzug R.I.P. - Rest in Peace (Ruhe in Frieden).