Es gibt einfach viel zu viele Ungerechtigkeiten, die Menschen zu verantworten haben. Liebe, Frieden und Respekt sind für mich die Grundlagen für ein harmonisches Miteinander. Liebe, Frieden und Respekt trage ich in mir - und all diese Werte sehe ich auch in einem Regenbogen.

Marc Marshall gemeinsam mit seinem Vater Tony Marshall auf der Bühne. Bildrechte: imago images/HOFER

Seit Jahrzehnten organisiere er sich in Aktionen rund um das Thema Gerechtigkeit. So habe er in der Vergangenheit zusammen mit Thomas D. einen Song gegen Rechts produziert, eine 144 Stunden lange Mahnwache gehalten und sich mit Persönlichkeiten aus der ganzen Welt ausgetauscht. Zudem engagiere er sich mit der Stiftung gegen Rassismus sowie dem Verein "Gesicht zeigen! gegen Ausgrenzung und Diskriminierung". Mit seinem neuen sichtbaren Signal im Gesicht will er seine Haltung nun noch deutlicher nach außen tragen, so der 59-Jährige, der in den kommenden Wochen viele Weihnachtskonzerte - von der Region Baden über Trier bis nach Köln, Bochum und Duisburg veranstaltet.