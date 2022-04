Am 22. April wurde der österreichische Schlagerstar Marc Pircher 44 Jahre alt. Mit Sekt wurde zu seinem Geburstag aber nicht angestoßen. Der Sänger war an seinem Geburtstag im Live-Talk mit Uta Bresan bei "Musik für Sie" und offenbarte ganz überraschend, dass Alkohol für ihn tabu ist.

Als ihn die Moderatorin fragte, ob er denn auf seinen Ehrentag schon angestoßen habe, sagte er, dass er keinen Alkohol trinke - und zwar "noch nie in meinem Leben einen Tropfen." Auch wenn abstinent lebende Menschen wahrlich keine Seltenheit sind, so überrascht es bei dem Sänger dennoch ein wenig, schließlich gehören seine Songs wie etwa "Sieben Sünden" zu jeder Apres-Ski-Party - genauso wie der Jagertee. Den Grund für seine Abstinenz lieferte Marc Pircher jedoch gleich hinterher:

Fühlt sich auf der Bühne am Wohlsten: Marc Pircher. Bildrechte: imago images / Future Image

Für Marc Pircher gab es am 22. April neben seinem Geburtstag noch einen weiteren Grund zu feiern: Sein neues Album. Mit "30 Jahre: Typisch Marc Pircher" veröffentlichte der 44-Jährige eine neue Platte und feiert mit seinen größten Hits und seinen Fans, wie der Titel schon verrät, sein 30-jähriges Bühnenjubiläum.



Für das Album hat er sich auch viele Schlagerkollegen als Duettpartner ins Boot geholt. So singt er u.a. mit Stefanie Hertel, Andy Borg und Francine Jordi. Passend dazu feiert Marc Pircher in seiner Wahlheimat Schweiz am 8. Mai noch ein großes Jubiläumsfest. Dort wird sicherlich auch gefeiert und angestoßen - natürlich alkoholfrei.