Jay Khan (l.) und Marc Terenzi gründeten 2021 Team 5ünf. Bildrechte: IMAGO / Frank Sorge

In der vergangenen Zeit soll es immer wieder Ärger mit dem ehemaligen "Dschungelkönig" gegeben haben. Marc Terenzi hatte in den Medien mit seiner Beziehung zu Moderatorin Verena Kerth für Schlagzeilen gesorgt. Die Verpflichtungen mit der Band habe er vernachlässigt. So sei Marc Terenzi zu einem Fotoshooting der Band mit blauem Auge erschienen und bei den Bandproben gar nicht aufgetaucht. Ausschlaggebend für den Rausschmiss sei die Tatsache gewesen, dass Terenzi bei einem ausverkauften Konzert am 25. März in Mannheim nicht erschienen sein soll und das auch noch unentschuldigt. Daraufhin habe die Band ihre Konsequenzen gezogen.