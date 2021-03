Sie wollen "das Lebensgefühl Boybands zurückbringen" und zwar auf deutsch. Das schreiben Marc Terenzi und Jay Khan auf ihrem neuen Instagram Kanal. Für diese Mission haben sich die beiden Sänger den Namen "TEAM 5ÜNF" ausgedacht, was natürlich bedeutet, dass sich noch drei weitere Team-Mitglieder zu ihnen gesellen werden. Wer das sein wird, ist aktuell aber noch nicht klar. Die anderen Namen sollen erst in den nächsten Tagen und Wochen bekannt gegeben werden.

"Komm zurück zu mir" heißt es im ersten Song der neuen Band, mit dem sie den Boyband-Mega-Hit "Back for good" von Take That in die deutsche Sprache adaptieren. Zufällig ist die Zusammenarbeit der beiden aber nicht. Marc Terenzi und Jay Khan sind schon seit über 20 Jahren miteinander befreundet und haben sogar schon zusammen gewohnt.

Eine Sache eint sie ebenfalls: Beide haben einiges an Boyband-Erfahrung. Der 42-jährige US-Amerikaner Terenzi war fünf Jahre lang Mitglied der Boygroup "Natural", die 2004 mit "Just One Last Dance" sogar einen Nummer-Eins-Hit in Deutschland hatte. Jay Khan (38) war hingegen einige Jahre mit der Band "US5" unterwegs, die im Jahr 2005 mit dem Song "Maria" ebenfalls an der Spitze der Charts stand.