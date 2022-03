Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung unter Berufung auf das engste Umfeld Terenzis, ist die neue Herzensdame des Musikers die Schauspielerin und Reality-TV-Darstellerin Jenny Elvers . Nach dem Bericht sollen sich Jenny (49) und Marc (43) im Januar bei Dreharbeiten zur einer neuen TV-Show in Thailand kennengelernt haben. Derzeit sollen die beiden laut zwischen dem Wohnort von Jenny (Lüneburg) und Berlin pendeln. Dort hält sich derzeit Marc Terenzi in einem Hotel auf. Die Beziehung sei ernst, heißt es weiter: "sie suchen schon eine gemeinsame Wohnung".

Marc Terenzi und Sarah Connor waren einmal ein Traumpaar. Bildrechte: dpa

Marc Terenzi war von 2004 bis 2010 mit der Sängerin/Songwriterin Sarah Connor verheiratet, beide haben zwei gemeinsame Kinder. Die kirchliche Trauung im August 2005 wurde im Fernsehen übertragen und als Abschluss der Reality-TV-Serie Sarah & Marc in Love ausgestrahlt. 2008 folgte eine weitere Show mit dem Titel Sarah & Marc Crazy in Love. Am 1. November 2008 gaben Terenzi und Sarah Connor offiziell ihre Trennung bekannt. 2009 war die ehemalige Germany’s Next Topmodel-Teilnehmerin Gina-Lisa Lohfink kurzzeitig die Frau an Marcs Seite, 2013 war der Musiker mit dem Playmate Myriel Brechtel liiert. Von 2019 bis Ende 2021 war Marc Terenzi mit Viviane Ehret-Kleinau zusammen.