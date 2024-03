Bekannt geworden war der gebürtige US-Amerikaner in Deutschland durch seine Ehe mit der deutschen Popsängerin Sarah Connor. Das Paar war von 2004 bis 2010 verheiratet, hat zwei gemeinsame Kinder. Die kirchliche Trauung im August 2005 wurde auf ProSieben als Abschluss der Reality-TV-Serie "Sarah & Marc in Love" ausgestrahlt. 2008 folgte eine erneute Reality-Show mit dem Namen "Sarah & Marc Crazy in Love". Am 1. November 2008 gaben Terenzi und Sarah Connor ihre Trennung bekannt. 2017 hatte Terenzi bei der elften Staffel der Reality-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" gewonnen.