Für ihre Spiele haben sich Mareile und Ross natürlich Mitspieler organisiert. Zum Beispiel Vincent Gross. Er tritt verkleidet als Milva im Battle gegen Ross alias Mireille Mathieu an. Vincent (Milva) geht mit "Hurra, wir leben noch" und Ross (Mireille) mit „Es geht mir gut! Merci Chéri!" an den Start. Wolfgang Lippert wird zum "Glücksschwein-Spiel" aufgefordert und die Draufgänger sind beim "Songraten" dabei. Mareile und Schlagersängerin Katharina Herz treten im Becherblasen gegeneinander an und schließlich messen sich Fantasy und Ross im Tolitettenpapier auffädeln. Alle Spiele im Video findet ihr mit Beginn der Sendung hier:

Stefan Mross & Anna-Carina Woitschack heiraten bei der Schlagerlovestory 2020. Bildrechte: ARD / Jürgens TV / Dominik Beckmann

Hochzeiten:

Moderator Stefan Mross und Sängerin Anna-Carina Woitschack gaben sich in der Fernsehshow "Schlagerlovestory" bei Florian Silbereisen am 6. Juni 2020 vor einem Millionenpublikum das Ja-Wort. Zum Hochzeitsmarsch kam die Braut in einer Pferdekutsche und in Tüll und Spitze gehüllt zum Traualtar gefahren. Am Ende war es die Standesbeamtin Frau Hetzer, die die Fragen aller Fragen stellte und auf die beide nur eine ganz klare Anwort wussten: "Ja, ich will"!

Auch Schlagersängerin Anni Perka heiratete im Juni 2020. Zunächst war die Hochzeit mit dem Model Peter Loder wegen der Corona-Pandemie nicht ganz sicher. Die beiden waren kurz davor, alles abzusagen. Doch dann ging dank der Lockerungen im Sommer alles seinen gewohnten Gang.



Babys:

Bereits zum zweiten Mal Mutter bzw. Vater wurden 2020 Anna-Maria Zimmermann und Alexander Klaws.