Maria & Margot Hellwig - das Duo aus Mutter und Tochter kam im Dirndl auf die Bühne, erhellte den Raum mit seinem strahlenden Lächeln und sorgte für Fröhlichkeit und Unbeschwertheit mit seinen Liedern. Doch auch bei diesen beiden hinterließen die Jahre Trauer, Schmerz und Krankheit.



2010 starb Maria Hellwig im Alter von 90 Jahren. Für Tochter Margot war das ein großer Verlust. Mutter und Tochter hatten nicht nur gemeinsam gesungen, sie hatten auch ein sehr enges Verhältnis. Margot Hellwig machte allein weiter, trat weiter auf. Wie sie jetzt in einem Interview mit der Illustrierten "Bunte" erzählte, traf sie 2014 der nächste Schicksalsschlag. Sie habe ein fremdes Gefühl in der rechten Brust bemerkt. Sofort sei sie zur Frauenärztin gegangen, die jedoch nichts erkannt habe. Margot Hellwig habe nicht locker gelassen und sich einer MRT-Untersuchung unterzogen. Das Ergebnis: Die bayrische Künstlerin hatte einen kleinen aggressiven Tumor in der rechten Brust. Umgehend habe sie sich operieren und die Brust aus Eigengewebe wieder aufbauen lassen. Eine Chemotherapie sei nicht nötig gewesen.