Die Sängerin Marianne vom Duo Marianne & Michael Marianne Hartl: "Ich habe keine Angst vor dem Corona-Virus"

Marianne Hartl gehört mit ihren 67 Jahren zur Risiko-Gruppe in der Corona-Pandemie. Doch sie hat keine Angst vor dem Virus. In einem Interview mit t-online sagte sie, dass sie sich an die Regeln halte.