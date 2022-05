Keine drei Monate ist es jetzt her, seitdem Michael Hartl einen schweren Schlaganfall erlitten hatte. Der 73-Jährige kam am 10. März in eine Klinik und wurde schnell in ein künstliches Koma versetzt. Michael Hartls Leben konnte gerettet werden. In einem Interview mit der BILD-Zeitung verriet er nun, dass er das vor allem seiner Frau zu verdanken habe: