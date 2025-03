Diese Fremdbestimmung sei zu einem richtigen Reizthema geworden, erzählt sie weiter. "Je älter ich wurde, desto mehr habe ich mich gefragt, was ich eigentlich noch mit dieser lächelnden Schlagerprinzessin auf den Plakaten gemeinsam hatte", rechnet Marianne Rosenberg mit ihrem Karriereanfang ab. Regelmäßig sei sie mit einer Stylistin in Boutiquen geschickt worden, um sich "passend" zu kleiden, erzählt sie.

Auch musikalisch konnte sich die Sängerin immer weniger mit dem identifizieren, was sie sang. "Also habe ich mich auf dem Höhepunkt meines Erfolges entschlossen, aus meinen Verträgen auszusteigen und wieder die Kontrolle über mein Leben in die Hand zu nehmen", so die 70-Jährige. Nach ihrem "Ausstieg" probierte sie sich viel aus, ließ sich nie in Genre-Schubladen stecken. Eine Haltung, die vielen jungen Musikerinnen auch als Vorbild gedient haben dürfte. Und auch sie blickt positiv auf ihre jungen Kolleginnen.