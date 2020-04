Gemeinsam sind wir stark Marianne Rosenberg macht mit neuer Single Hoffnung

Damals war allerdings noch nicht abzusehen, in welch schwieriger Zeit wir uns nur wenige Wochen später befinden werden. Doch auch diese nie dagewesene Corona-Krise kann man mit Liebe und vor allem Zusammenhalt meistern. So dürfte sich das Marianne Rosenberg gedacht haben und veröffentlicht nur sechs Wochen nach ihrem Album einen neuen Song: Gemeinsam sind wir stark.

Der Sound fügt sich trotzdem nahtlos an den Sound ihres Album an. Man spürt die Tiefe und die Hoffnung, die Marianne Rosenberg auch in dieser großen Krise in die Menschheit setzt.