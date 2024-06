Auch an ihrem neuen Album "Bunter Planet", das am 14. Juni 2024 erschienen ist, habe Sohn Max mitgearbeitet, so Marianne Rosenberg. Allerdings habe er dieses Mal nur einen Song beigesteuert, nämlich den Titelsong. Anders als 2020 würde Max jetzt viele Künstler betreuen, nicht nur sie.



Über ihre Popularität und den Umgang mit den Medien sagte die erfahrene Künstlerin in dem Gespräch, dass sie sich immer ganz gut abgrenzen und auch erklären, konnte, warum.