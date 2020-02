Das Ende des Videos hat noch eine Überraschung für die Zuschauer parat: Ein alter Mann sitzt in seinem Auto und hat Probleme, es zu starten. Ein paar Jugendliche stehen in einer kleinen Gruppe in der Nähe. Plötzlich rennen sie los und zerren den Mann aus dem Auto. Was im ersten Moment wie ein Überfall aussieht, entpuppt sich dann als Rettungsaktion: Der ältere Herr steht mit seinem Auto auf den Schienen, ein Zug naht. Die jungen Männer bringen ihn in Sicherheit und schaffen es in letzter Sekunde, sein Auto von den Schienen zu schieben und eine Katastrophe zu verhindern.