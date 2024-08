Marianne Rosenberg war im Podcast "Aber bitte mit Schlager" zu Gast und sprach mit den Hosts Anika Reichel und Julian David u.a. darüber, wie es der Sängerin in der heutigen Zeit geht, in der oft Krieg und Gewalt die Nachrichten bestimmen:

"In einer Zeit wie dieser wird man für eine Idiotin gehalten, wenn man an solche Sachen glaubt. Aber ich antworte da mit John Lennon 'Imagine'. […] Ich bin nicht die Einzige, die an ein friedliches Miteinander glaubt."