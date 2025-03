Nur wenige Tage vor ihrem 70. Geburtstag war Marianne Rosenberg in der MDR-Talkshow "Riverboat" zu Gast. Dort ging es aber nicht nur um ihre Musik, ihr wurde auch eine ganz private Frage gestellt. Ob sie denn in ihren 55 Karrierejahren nie einen Heiratsantrag bekommen habe, wollte Moderatorin Kim Fisher von Marianne Rosenberg wissen. Die resolute Antwort der Schlager-Ikone : "Darum geht es nicht, ob ich einen Heiratsantrag bekommen habe, sondern es geht um Freiheit."

Die 70-Jährige, die mit "Er gehört zu mir" einen legendären Hit landete, will sich also ihre persönliche Freiheit nicht mit einer Hochzeit einschränken lassen. So etwas wie Liebe könne man nicht dokumentieren und festhalten, sagte sie weiter.