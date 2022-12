Das Staraufgebot bei der José-Carreras-Gala ist groß. Nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler sammeln am Mittwoch (07.12.2022, 20:15 Uhr) in Leipzig wieder Spenden für den Kampf gegen Leukämie. Nachdem allerdings Schlagersängerin Kerstin Ott aufgrund einer Corona-Erkrankung ihre Teilnahme an der Liveshow absagen musste, ist die Gästeliste nun weiter geschrumpft. Auch Sängerin Marianne Rosenberg wird nicht wie angekündigt vor Ort sein, wie der Veranstalter Kimmig Entertainment exklusiv gegenüber "Meine Schlagerwelt" bestätigt und sich dabei auf Aussagen ihren Managements beruft. Demnach müsse Marianne Rosenberg leider krankheitsbedingt die Gala absagen. Zu den genauen Hintergründen, woran die Sängerin erkrankt ist, gab es zunächst keine weiteren Informationen.

Schlagerstar Marianne Rosenberg muss ihren Auftritt krankheitsbedingt absagen. Bildrechte: imago/Tinkeres