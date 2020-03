'Im Namen der Liebe' ist mein wichtigstes Album seit vielen Jahren. Ich habe mich in all den Jahren in verschiedenen Genres ausgetobt. Ich würde sagen, ich habe ziemlich weit über den Zaun geschaut und das war auch für mich und meine musikalische Entwicklung sehr wichtig. Und mit diesem Album „Im Namen der Liebe“ komme ich musikalisch wieder nach Hause, wieder zu meinen eigenen Wurzeln.

Marianne Rosenberg