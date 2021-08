Marianne Rosenberg zu Gast in der Serie "Rote Rosen". Hier passen schon die Namen perfekt zusammen. Auch der Titel, den die erfolgreiche Künstlerin in der Serie singt, passt hervorragend zum Anlass: „Im Namen der Liebe“. Mittelpunkt der Folge ist nämlich eine Doppelhochzeit, die den emotionalen Höhepunkt der aktuellen Staffel der Serie bilden soll. Mit ihrem Auftritt erfüllt die Sängerin in der Telenovela zudem auch noch den Herzenswunsch einer der beiden Bräute: Mona.

Unser Traum ist kein Traum, im Namen der Liebe. Wir sind wir, wir sind hier, wir sind nicht allein. Mona (Jana Hora-Goosmann) Das Erste/Presseportal

Für alle, die "Rote Rosen" nicht so gut kennen: Zur Zeit geht es in der Serie darum, dass zwei Frauen, Mona (Jana Hora-Goosmann) und Tatjana (Judith Sehrbrock), vom gleichen Mann mit seinem Doppelleben betrogen wurden. Nun haben die zwei ihr eigenes Glück gefunden, Mona mit Jens (Martin Luding) und Tatjana mit Paul (Leander Litchi) und sind sogar Freundinnen geworden. Der feierliche Abschluss all der Tränen, Befindlichkeiten, Enttäuschungen, des Neuanfangs und des sich Neuverliebens ist nun eine Doppelhochzeit auf Gut Flickenschild mit Marianne Rosenberg.

Die Folge mit Marianne Rosenberg ist bereits Episode 3.434 und wird voraussichtlich Mitte Oktober 2021 im Fernsehen gezeigt.

