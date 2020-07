Die beiden wollen mit ihrem Wohnmobil nun "einfach losfahren. An die Mosel, nach Sylt, nach Südfrankreich, an die Ostsee", sagte Michael Hartl dem Magazin.

Gerade in diesem Jahr werden die Campingplätze allerdings voller sein als sonst. Viele, die eigentlich gern ihre Ferien auf Inseln oder in südlichen Ländern verbringen, entdecken in diesem Jahr das Campen wieder für sich.