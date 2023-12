Bereits im Oktober 2022 hatte das Ehepaar, das seit 1979 verheiratet ist, bekannt gegeben, sich perspektivisch in den Ruhestand zurückziehen zu wollen. Nun ist es soweit. Wie sie im Interview erklärten, spielen mehrere Gründe dabei eine Rolle. Insbesondere aber habe der Schlaganfall, den Michael Hartl im März 2022 erlitten hatte, sie zum Nachdenken gebracht.

Bildrechte: IMAGO / Lindenthaler

Der heute 74-jährige hatte damals mitten in der Nacht einen Schlaganfall erlitten. Nur durch einen glücklichen Zufall bemerkte Marianne dies sofort und konnte Hilfe holen. Trotz der sofortigen Versorgung lag der Sänger mehrere Tage in einem künstlichen Koma und musste danach das Sprechen und Laufen neu erlernen. Seine Überlebenschancen seien sehr gering gewesen, erzählte er im darauffolgenden September im MDR RIVERBOAT. Und er ist sich sicher: Ohne seine Marianne hätte er dies nicht überlebt.



Im Gespräch mit der Bild-Zeitung betonen die beiden nun: "Unsere goldenen Jahre wollen wir nicht mehr für die Karriere opfern." Der Schlaganfall habe ihnen bewusst gemacht, wie wichtig ihre Gesundheit ist und wie kostbar die gemeinsame Zeit sei, so Marianne.