Doch der 73-Jährige kämpfte sich durch zahllose Therapien, immer an seiner Seite: Seine Frau und Duettpartnerin Marianne. Gemeinsam haben die zwei diese schwere Zeit durchgestanden. Jetzt plant das Duo seine Rückkehr auf die Bühne. Am 4. September werden Marianne & Michael bei "Immer wieder sonntags" auftreten und am 23. September sind sie zu Gast in der Riverboat-Talkshow. Ab November soll es dann auf Tournee gehen.