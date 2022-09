Es sollte eine "Weltpremiere" werden, wie es Riverboat-Moderatorin Kim Fisher mit einem Augenzwinkern ankündigte: Michael Hartl zu Gast in der MDR-Talkrunde ohne seine Frau Marianne. Der Grund: Marianne hatte sich auf dem Oktoberfest mit Corona angesteckt. Doch es sollte anders kommen: Am Morgen der Show musste auch Michael sich dann mit Corona krank melden. Teilnehmen konnten die beiden dank mildem Verlauf dann trotzdem an der Runde, aber eben nur per Videoschalte.