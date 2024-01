Am 19. Dezember 2023 haben Marianne und Michael Hartl ihren 44. Hochzeitstag gefeiert, zusammen stehen sie seit fast 50 Jahren auf der Bühne. Damit soll nach einer letzten großen Tour 2024 Schluss sein, das Volksmusik-Duo verabschiedet sich in den Ruhestand, ein für viele Künstler schwieriger und oft auch finanziell herausfordernder Karrieremoment. Nicht so für das Ehepaar Hartl, denn sie haben für die Zeit nach ihrer aktiven Karriere bestens vorgesorgt: