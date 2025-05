Bereits zum zehnten Mal hatten Marianne und Michael am 23. Mai 2025 zum Lederhos'n-Cup nach Egmating eingeladen. Die gesamte Spendensumme des Golfturniers kommt, wie bei jedem dieser Events, dem von dem Schlager-Duo gegründeten Verein "Frohes Herz" zugute. Obwohl in diesem Jahr eine stolze Spendensumme von über 230.000 Euro zusammen kam, werden Marianne und Michael dieses Event nicht mehr präsentieren.

Wir können nicht mehr – aus gesundheitlichen Gründen. Wir müssen an uns denken. Jetzt sind wir dran!

Das Drumherum für dieses schöne Turnier sei extrem zeit- und kraftaufwendig gewesen, so Marianne Hartl weiter.

Vor allem Michael hatte in den letzten Jahren immer wieder um seine Gesundheit kämpfen müssen. Im März 2022 erlitt er einen Schlaganfall, wurde anschließend in ein künstliches Koma versetzt und operiert. Mit viel Selbstdisziplin hat sich der 76-Jährige gut davon erholt. Im vorigen Jahr zog sich der Musiker bei einem Fahrradunfall einen Bizepsriss zu, im Sommer 2024 musste er nach einem Bandscheibenvorfall erneut operiert werden. Marianne leidet unter Schmerzen in den Knien. Offiziell hat sich das Schlager-Duo bereits im Oktober 2024 von der Bühne verabschiedet. Für ihren Verein jedoch machten Marianne & Michael eine Ausnahme. Der von ihnen 2016 gegründete "Frohes Herz" e.V. unterstützte bisher unter anderem das ambulante Kinderhospiz München, die Kinderkrebsforschung und den Lebenshilfe Bundesverband e.V.. Die Gemeinde Egmating und Mitglieder des Vereins "Frohes Herz" bedankten sich auf Instagram bei den Gastgebern des diesjährigen Benefiz-Events: