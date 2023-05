Sonia Liebing mit Kaki. Bildrechte: imago images / Christian Schroedter

Schlagersängerin Daniela Alfinito musste 2020 von ihrem Dobermann "Falcon" Abschied nehmen. In der Fernsehsendung "MDR um 4" sagte sie über diese schwierige Zeit: "Die erste Woche habe ich gedacht, für mich bricht hier alles zusammen.“



Ebenfalls im Jahr 2020 starb Anna-Maria Zimmermanns Hündin Bella. In einem Posting auf Instagram schrieb Anna-Maria: "Jeder, der einmal einen Hund oder ein anderes Haustier über so lange Zeit bei sich hatte, weiß, wie schmerzhaft ein solcher Verlust ist."

2021 trauerte Schlagersängerin Sonia Liebing um ihre Hündin Kaki. Traurig postete sie auf Instagram: "Meine Welt steht still ohne dich."