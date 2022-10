Seit 1973 gehen der einstige Schlosser und die ehemalige Steuergehilfin gemeinsam durch ihr Berufs- und Privatleben. Dass die beiden auf der Bühne ein Team sind, davon konnten sich in den fast 50 Jahren tausende Zuschauer überzeugen. Im nächsten Jahr allerdings, so erzählen Marianne & Michael in der NDR Talk Show, planen sie ihren Abschied von der Bühne.