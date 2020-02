Laut Medienberichten soll Marie Reim sogar für Deutschland beim diesjährigen Eurovision Song Contest in den Niederlanden antreten. Die ausführende Rundfunkanstalt NDR wird den oder die Kandidatin allerdings erst am 27. Februar bekannt geben.

Michelle und ihre Tochter Marie Reim. Bildrechte: dpa

Beinahe wäre die Nachricht über die Veröffentlichung der ersten Single von Marie in anderen Spekulationen über die Familie untergegangen. Die 47-jährige Sängerin Michelle soll nach Aussage ihrer Tochter Marie in der "Bild"-Zeitung, der 19-Jährigen den Freund ausgespannt haben. Im Mittelpunkt steht der 40-jährige Leipziger Steve Feige. Sängerin Michelle schweigt zu den Vorwürfen, Maries Vater Matthias Reim hingegen nicht. Er äußerte gegenüber der "Bild"-Zeitung, dass er Marie-Louise (so der vollständige Vorname) jedes Wort glaube.



Für Sängerin Michelle ist das nicht das einzige Problem, mit dem sie gerade zu kämpfen hat. Am 14. Februar, dem Tag, an dem die Debüt-Single ihrer Tochter erschien, teilte ihr Team via Facebook mit, dass man sich von Michelles langjährigem Künstler-Management Uwe Kanthak getrennt habe. "Im beidseitigem Einvernehmen". Kanthak ist auch der Manager von Marie Reim.