Marie Reim ist, wie ihre Mutter Michelle, absolute Hundefreundin. Zwei kleine weiße Hündinnen, Carla und Holly begleiten die Tochter von Matthias Reim durchs Leben. Carla schon mehrere Jahre, Holly ist, so Marie, noch ein Tierbaby. Als die 22-Jährige am Sonntag (08.01.2023) unterwegs war, wurden die Hündinnen von jemand anderem Gassi geführt. Auf ihrem Instagram-Account berichtet Marie, dass sie plötzlich einen Anruf erhalten habe, dass beide Hunde verschwunden seien, in Richtung einer stark befahrenen Straße.